Oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi gibi isimlerin rol aldığı Bizim Hikaye dizisi 20. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından dizinin takipçileri yeni bölümü merakla bekliyor. Bizim Hikaye dizisi 21. yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Peki, Bizim Hikaye 21. yeni bölümünde neler olacak? İşte Bizim Hikaye 21. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

BİZİM HİKAYE 21. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fikri’nin bir kızı daha olduğunu öğrenen aile neye uğradıklarına şaşırmıştır. Çocuklar, bir an önce Yeliz’i bulup donör olup olamayacağını öğrenmek isterlerken Fikri duruma el koyar ve büyük kızını bulup eve getirir. Yeliz’in ortaya çıkmasıyla ailenin düzeni değişir. Filiz, Yeliz’i eve alıp ona iyi davranmaya başlar fakat Tülay’ın gözü Yeliz’i hiç tutmaz. Tülay’a göre Yeliz, sinsi planların peşindedir. Yeliz ise aileye çabuk ısınmış gibi görünmektedir. Acaba Yeliz göründüğü gibi iyi kalpli biri midir, yoksa Tülay’ın düşünceleri gerçek midir?

Aile Şükran’ın hastalığıyla ilgili gelişmelerin iyiye gittiğini düşünürken Şükran farklı şeyler peşindedir. Şükran, tedavisi için umutluyken bir anda hayatını değiştirecek bir karar verir. Bu karar Elibollar’ı nasıl etkileyecektir? Filiz annesi ve babasıyla uğraşırken Barış da çocuklarla ilgilenir. Cemil artık boşanma işini bir an önce çözüp şehirden gitmeye kararlıdır. Onun yollarından çekildiğini düşünen Barış, Filiz’le yeniden eskisi gibi olacağına inanmaktadır.

Hikmet, uzun zamandır sakladığı bir sırrı ablasıyla paylaşır. Bu sırada Esra ve Asım ile ilgili yeni bir gelişme öğrenir. Esra ile tekrar yakınlaşmaya başlayan Hikmet halinden çok memnundur. Tufan’ın boşanma mevzusu arapsaçına dönmüştür. Ferda boşanmamakta inat etmiştir ve Tülay’ın sabrı her geçen gün daha da zorlanmaktadır. Tufan ise hala sabretmesi konusunda Tülay’a yalvarır. Tülay, Tufan’la boşanacaklarını beklerken iyice eve yerleşen Ferda’ya daha ne kadar sabredecektir?

BİZİM HİKAYE 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye dizisi 21. yeni bölümü ile 8 Şubat Perşembe (yarın) 20:00'de FOX Tv ekranlarında olacak.

BİZİM HİKAYE 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şükran’ın başına gelenler tüm aileyi derinden sarsmıştır. Bu olay aynı zamanda Şükran’ın hayatı boyunca sergilediği dengesiz davranışlarının sebebini de öğrenmelerine vesile olacaktır. Öğrendikleri şey aileyi hem derinden sarsar hem de gelecek için umutlandırır. Acaba Şükran iyileşip eve geri dönebilecek midir? Eve daha yeni dönen annelerini tekrar kaybetme korkusunu yaşayan çocuklar; bir yandan da çocuk yuvasına dönmenin korkusunu hissetmektedirler. Fakat Filiz bunun tekrar yaşanmasına izin vermemekte kararlıdır.

Cemil ise hala sevdiği kadını elinde tutamamanın acısını ve öfkesini yaşamaktadır. Bu öfkeyi çevresindekilerden çıkarmaya başlayan Cemil artık her şeyi geride bırakıp başka bir şehre gidecek midir? Karısının başına gelenlerden çocukları sorumlu tutan Fikri, bu acıyla kendini yeniden içkiye vermiştir.

Başına bir dizi talihsiz olay gelen Tufan’ın dengesi, davetsiz bir misafirin gelişi ile yeniden al üst olur. Tufan’ın yıllardır görmediği karısı Ferda gelmiştir ve Tufan’a çok iyi davranmaya başlar. Tufan karısının dönüşünü boşanmak için bir fırsat olarak görürken Tülay, Ferda’nın yüzünü görmeye bile tahammül edememektedir. Hikmet’in platonik aşkı hem kendisinin hem de Esra’nın başına her geçen gün daha çok bela olmaktadır. Esra kendisinden uzaklaşmasını söylese de Hikmet marketten gitmemekte kararlıdır. Hikmet’in bu ısrarı Muzi’yle olan ilişkisini de etkileyecektir.

Barış ile arasındaki buzları eritmeye başlayan Filiz’in aklı tamamen annesindedir. Barış’ın da desteği ve ilgisiyle ailesini bir arada tutmaya çalışır. Barış ise hayatını düzene sokmaya ve kendi ailesiyle Filiz’le ilgili gelecek planlarını paylaşmaya karar vermiştir.

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