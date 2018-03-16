Fatih Aksoy'un yapımcılığını yaptığı, Hatice Meryem ve Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu üstlendiği komedi-drama türündeki Türk televizyon dizisi Bizim Hikaye yeni bölümü ile ekrana geldi. Bizim Hikaye'nin 25. bölümde nefesler kesildi. Dizinin ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

BİZİM HİKAYE 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye 26. yeni bölüm fragmanı 25. bölümün hemen ardından yayınlandı. İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE 25. SON BÖLÜM

Esra ve Hikmet’in başına gelenler herkesi çok korkuttu. Filiz artık Hikmet’le aralarındaki ilişkinin son bulacağını Esra’ya kesin bir dille söyledi. Esra da Hikmet’le bağını kesme kararı aldı. Fakat bunun tek sebebi Filiz’in baskıları değildir, Esra Asım’dan hamiledir.

Yeliz’in sırları aileye bir kez daha bela oldu. Yeliz’in sakladığı elmasları arayan adamlar aileyi tehdit etti. Elibollar ise adamların neden peşlerinde olduğunu anlayamazlar. Yeliz’in karanlık geçmişi ailenin peşini kolay bırakmayacak gibidir.

Ölmekten son anda kurtulan Fikri’nin keyfi yerindedir. Üstüne bir de röportajdan aldığı para da eklenince daha da mutlu olur. Fakat hatalarından ders çıkarmayan Fikri, yine sağlığıyla oynamaya devam eder.

Hikmet, girdiği borcu ödemek için boyundan büyük işlere kalkışır. Aşkından hala vazgeçmeyen Hikmet, Esra’dan aldığı şok edici haberle sarsılır. Tüm bu problemlerin altında ezilen Hikmet korkunç bir karar verir.

Barış’ın mahalleye dönmesi Cemil’i tedirgin eder. Fakat Cemil de kalmakta kararlıdır. Önce tayinini iptal ettirmesi gereken Cemil, son yaşanan olaylarla Elibollara daha da yakınlaşma fırsatı bulur. Ferda’dan iyice bıkan Tülay ve Tufan Ferda’nın gizlediği bir şeyi öğrenince, evde dengeler değişir. Tülay sonunda Ferda’dan kurtulacak mıdır?

Barış, Hülya ile arasına mesafe koymaya karar verir. Fakat Barış’ın tek sorunu bu değildir. Rest çektiği babasını hayatından tamamen çıkarmak için babasının istediği parayı toplaması gerekmektedir.

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