Bizim Hikaye 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye’de heyecan üst sınırları zorluyor. Filiz’in hayatına giren Ömer, Barış’ı çok rahatsız ediyor ve Ömer ile ilgili gerçeğin peşine düşüyor. Hikmet’i Asım’dan korumak için Rahmet’in girdiği tehlikeli yol ise Barış’ı da tehlikeye attı. Bizim Hikaye’nin yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

Bizim Hikaye 28. yeni bölüm fragmanı;

BİZİM HİKAYE 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer’in bir anda Filiz’in hayatına girmesi Barış’ı çok rahatsız eder. Ömer’le ilgili şüpheleri her geçen gün artan Barış, Filiz’e Ömer’in gerçek yüzünü göstermek için farklı bir yola başvurur.

Filiz Barış’ın Ömer’i kıskandığını düşünürken, Barış onun göründüğü gibi bir adam olmadığını ispatlama peşindedir. Öte yandan Ömer de onun için asıl tehlikenin Cemil değil Barış olduğunu anlamıştır. İki adam arasında bir soğuk savaş başlamak üzeredir.

Zeynep’in içine kapanıklığını ve mutsuzluğunu çözmek isteyen Filiz’in yardımına Ömer yetişir. Zeynep’e yardımcı olabileceğini söyleyen Ömer, bir pedagogla görüşmesi konusunda Filiz’i ikna eder. Fakat Ömer’in niyeti farklıdır.

Asım’ın korkusuyla yaşayan Hikmet için bir çıkar yol arayan Filiz, bir kez daha Ömer’in tavsiyesine uyar. Ancak bu tavsiye Hikmet’in pek de hoşuna gitmeyecektir. Hikmet’in güvenliğini sağlamak için gereken parayı toplamak için Rahmet tekrar dövüşmeye başlar ancak işi bu kez kolay olmayacaktır. Başını iyice belaya soktuğunda Barış yardımına koşar.

Bu sırada Zeynep’in babasını aramaya koyulan Tufan, Yeliz’in karanlık geçmişini ve Zeynep’in gerçek babasının kimliğini ortaya çıkarabilecek midir?

Şükran’dan boşanıp Şeyma ile evlenmeye çalışan Fikri’nin başı Müjde ile derttedir. Müjde’nin Fikri’yi vazgeçirme çabaları ters teper. Fikri Müjde’yi ikna ettiğini düşünmektedir fakat Müjde henüz son hamlesini yapmamıştır.

Babasıyla yeniden yüzleşen Barış, ona boyun eğmemekte kararlıdır. Bir yandan babasına olan borcuna çözüm arayan, bir yandan da Filiz’i Ömer konusunda ikna etmeye çalışan Barış, kendini büyük bir tehlikenin içinde bulacaktır.

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