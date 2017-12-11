Finans uzmanlarının piyasalarla ilgili en büyük korkusu ya da bir sonraki büyük darboğaz ile ilgili tahminleri fazlasıyla ayrışsa da yatırımcıların kararlarına yön verebiliyor.

6 trilyon dolara yakın porföyüyle dünyanın en büyük fon şirketleriden biri olan ve 1.7 trilyon dolarlık varlığı çeviren BlackRock'un yatırım ofisinin başındaki Rick Rieder verdiği bir röportajda en büyük korkusunu açıkladı.

1990, 1994, 1998 ve 2002 krizlerini öngörmesiyle bilinen BlackRock CIO'su Rick Rieder finans piyasalarındaki en büyük sorunun rehavet olduğunu belirtti.

Merkez bankalarının sistemi likiditeyle boğduğunu ve şimdi geri çekilmesi gerektiğini söyleyen Rieder, bunun normal olmadığını ve fiyatların uzun süre ya çok yüksek ya da çok düşük seyrettiğini belirterek bu rehavetin iyi olmadığını savundu.

Uzun süre yeniden ayarlama yapılmaması ve volatilitenin ciddi ölçüde kötü yansımalarının olacağını söyleyen Rieder, bu gidişatın ülkelerin borçlanma sistemi dinamiklerini negatif etkileyeceğini ve şirketleri yatırımdan uzak tutacağını vurguladı.

FED'in şu aşamada doğru bir politika güttüğünü savunan Rieder, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın aynı adımları atması gerekiğini ve genel olarak merkez bankalarının geri çekilerek dengeyi sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Jeopolitik risklerin de geceleri uykusunu kaçırdığını söyleyen Rieder bunun artık alışılageldik bir durum olduğunu söyledi.

BlackRock

Rick Rieder