BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM'nin kuşatma altındaki ve erişimin zor olduğu 10 bölgeye insani yardım ulaştırmaya hazır olduğuna ancak BMGK'nın insani ateşkes kararına rağmen erişim izni verilmediğine dikkati çekti.
Lowcock, Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden karara rağmen Doğu Guta'daki insani durumun hiçbir şekilde iyileşmediğini, hiçbir tıbbi tahliyenin gerçekleşmediğini ve sivillerin bölgeden ayrılamadığını belirterek, Rusya'nın Doğu Guta'da ''günde beş saat insani mola'' kararına ilişkin, ''Beş saat içinde insani yardım konvoyu göndermek mümkün değil.'' ifadesini kullandı.
Ateşkese rağmen daha fazla bombardıman, daha fazla ölüm ve yıkımın, daha fazla açlığın yaşandığını söyleyen Lowcock, 18 Şubat'tan beri Doğu Guta'da 580 kişiden fazla kişinin öldüğünü, binden fazla kişinin de yaralandığını söyledi.
Lowcock, İdlib'deki çatışmalarda sivillerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini, aralık ayından beri 385 bin kişinin yerinden edildiğini ve nüfusunun yarısı daha önce yerinden edilmişler olan idlib'de insanların yeniden göçe zorlandığına vurgu yaparak ''Açlık ve ve hastalık, bombalardan daha fazla insanı öldürecek.'' dedi.
Afrin'deki gelişmelere de değinen Lowcock, ''yerel yetkililer'' şeklinde tanımladığı terör örgütü PYD/PKK'nın sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirterek ''Türk makamları, (Afrin'e) insani erişimi sağlama konusundaki istekliliklerini vurguladılar, Şam'dan yardım konvoylarının geldiğini görmek istiyoruz ancak Suriye tarafı henüz kabul etmedi.'' değerlendirmesinde bulundu.
BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman ise uluslarası toplum olarak iki hafta sonra 8. yılına girecek savaşa son vermekte başarısız olduklarını söyledi.
Uluslararası hukuku ihlal eden tüm tarafları kınadıklarını belirten Feltman, ''Suriye hükümetinin el-Nusra savaşçılarını hedef alma gerekçesiyle 400 bin sivilin yaşadığı Guta'da gelişigüzel saldırılar düzenlemesi hiçbir şekilde meşrulaştıramaz.'' diye konuştu.
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