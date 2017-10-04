BM'nin Libya için eylem planına AB'den destek

Libya'da temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, "AB'nin, Libya'da siyasi çözüme ulaşılması için çabalayan Birleşmiş Milletleri'in (BM) eylem planına destek verdiğini" belirtti.

Hahn, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı Vekili Lütfi el-Magribi ile başkent Trablus'taki Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, BM'nin Libya için önerdiği eylem planı ve ülkede yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretinin AB'nin Libya'da güvenlik ve istikrarın tesisi konusuna verdiği önemin bir parçası olduğunu kaydeden Hahn, "AB, Libya'yı önemli bir ortak olarak görüyor. Libya'da çeşitli alanlardaki projelere yardım etmeyi sürdürecek." dedi.

Hahn, AB'nin ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaları amacıyla Libyalı öğrencilerin eğitimi için kapılarını açmaya hazır olduğunu dile getirdi.

AB'nin Libya'ya yönelik yardımlarına da değinen Hahn, Komisyonun insani yardım amaçlı 10 milyon avro bağışını hatırlatarak, "Bu, AB'nin devam eden krizdeki sıkıntılarını gidermesi için Libya'ya verdiği desteğin bir parçası." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Komiseri Hahn, bazı temaslarda bulunmak üzere dün Libya'ya gelmişti.

New York'ta yapılan 72. BM Genel Kurulu çalışmalarının oturum aralarında üç aşamalı bir eylem planı öneren Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

BM, Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nden oluşan dörtlü komisyon, BM'nin Libya'daki eylem planını onaylamıştı.