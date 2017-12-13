BM yetkilisi Kuzey Kore'ye gitti, 15 saatlik toplantıda 'savaş' konuşuldu!

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman, Pyongyang ziyareti sırasında Kuzey Koreli yetkililerin kendisine savaşı engellemenin önemli olduğunu söylediğini belirtti.

Feltman, ziyaretiyle ilgili BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Bakan Yardımcısı Pak Myong Guk ve diğer yetkililerle yaptığı 15 saatlik görüşmede savaşı nasıl önleyebileceklerini ele aldıklarını ifade etti.

Kuzey Koreli yetkililere farklı bir yöne gitme konusundaki isteklerini göstermeleri çağrısında bulunan Feltman, görüşmede yanlış hesaplamaları ve çatışma riskini önleme gerekliliğine vurgu yaptığını söyledi.

Feltman, riskleri azaltmak, yanlış anlaşılmaları önlemek ve krizleri yönetmek amacıyla ordular arası kırmızı hat benzeri bir iletişim kanalı açılmasının önemine değinerek Pyongyang yönetimine uluslararası toplumun barışçıl çözüme bağlılığını ve Kuzey Kore'nin nükleer silah edinmesine karşı olduğunu ilettiğini dile getirdi.

Kuzey Kore ziyaretinin "yapıcı ve üretken" geçtiğini, aynı zamanda hayatındaki en önemli görev olduğunu kaydeden Feltman, "Kuzey Koreli yetkililer, bize herhangi bir söz vermediler, ilettiklerimizi liderleriyle ele alacaklarını söylediler." dedi.

Feltman, diyalog kapısının aralık bırakıldığına inandığını, müzakere edilmiş bir çözüme yönelik kapının ardına kadar açılacağını umduğunu vurguladı.

Feltman'ın 5-8 Aralık'ta yaptığı ziyaret, 6 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye bir BM yetkilisinin ilk ziyareti oldu.