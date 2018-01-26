ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, BMGK üyesi 15 ülkenin temsilcilerinin pazartesi günü Washington'a yapacağı ziyarette Yemen'den Suudi Arabistan'a fırlatılan ve İran yapımı olduğu iddia edilen füzenin kalıntılarını inceleyeceği ve Trump ile de bir araya geleceği bildirildi.

AA'nın haberine göre, Trump'ın BMGK üyesi ülkelerin temsilcileriyle bir araya gelecek olması, ABD yönetiminin İran'a karşı uluslararası toplumun desteğini almak istediği şeklinde yorumlanıyor.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

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