Finlandiya'nın önde gelen gıda şirketlerinden birinin unlu mamuller bölümü başkanı Markus Hellstrom, 70 kadar kurutulmuş cırcır böceği içerecek ekmeğin cuma günü Finlandiya'nın büyükşehirlerindeki fırınlarda satılmaya başlanacağını açıkladı.

AA'nın haberine göre Hellstrom, kurutulmuş cırcır böceklerinin bir somon ekmeğin yüzde 3'ünü oluşturacağını belirterek satışların nasıl olacağı konusunda "Finliler, yeni şeyler denemeye hevesli olmalarıyla tanınır." yorumunu yaptı.

Ekmeğe katılacak böceklerin, protein, doymuş yağ asitleri, kalsiyum, demir ve B12 vitamini açısından zengin olduğuna vurgu yapıldı. Yapılan araştırmaların, İskandinavya'da Finlilerin böceklere karşı en olumlu yaklaşıma sahip toplum olduğunu gösterdiği de belirtildi.

Finlandiya'da böceklerin gıda ürünü olarak satışına 1 Kasım'dan itibaren izin verilmişti.