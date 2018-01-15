Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 gün önce kaybolan iş adamı Ali Özdemir, ormanlık alanda ölü bulundu.



Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma ve araştırmalar sonucu 46 yaşındaki Özdemir'in cesedinin Göktepe mevkisindeki makilikte olduğu bilgisine ulaştı. Makilik ve çalılık alanda üzeri naylonla örtülü halde bulunan ceset, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





Hastaneye gelen Özdemir'in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili Özdemir'in arkadaşı olduğu belirtilen M.Ö'yü gözaltına aldı.



Bodrum'da 6 Ocak'ta kaybolan Özdemir'in aracı, Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuş, AKUT ekipleri bölgede arama çalışması yapmıştı.

BODRUM

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