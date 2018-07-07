İlçede plajlar ve havuzlar doldu taştı

Bodrum'da son 3 gündür etkisini arttıran sıcaklar, hafta sonunda en üst seviyeye yükseldi. Hava sıcaklığının 44 deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü Bodrum'da şehir merkezindeki plajlarda adım atacak yer kalmadı. Neredeyse denize sırayla giren yerli ve yabancı turistler, buna rağmen tatilin ve eğlencenin tadını çıkardı. Gümbet, Paşatarlası, Kumbahçe ve İçmeler Plajları'nda en yoğun günlerinden birini yaşadı. Turistler serinlek için girdikleri denizde uzun süre kalmayı tercih ederken, beach club'ların çaldığı birbirinden güzel ve hareketli parçalar ile dans edip, gönüllerince eğlenerek anın tadını çıkardı. Fotoğraflar çekilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Sıcak havada dışarı çıkmak zorunda kalan Bodrumlular ve tatilciler ise güneşten korunmak için şemsiye kullanmak zorunda kaldı.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SICAK UYARISI
DHA'nın haberine göre, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer yazılı açıklama yaparak sıcak hava nedeniyle uyardı. Gençer, sıcaklardan özellikle 4 yaşından küçükler ile 65 yaş üzerindekiler başta olmak üzere yalnız yaşayanlar, engeliler, bakıma ihtiyacı olanlar, gebeler, aşırı kilolular, açık alanda çalışanlar, şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlığı olanlar, tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçlarını sürekli kullanmak zorunda bulunan hastalar ile alkol ve madde bağımlılarının daha fazla etkilenebilenebileceğini söyledi. Gençer sıcağın olumsuz etkilerinden korunmak için önerilerini ise şöyle sıraladı:
"Saat 10.00-16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemeli ve güneşlenilmemelidir. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler güneşten koruyucu kremkullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terkedilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir."
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