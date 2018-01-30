Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balıkçıların ağlarına sürüler halinde takılan balon balıkları, tedirginlik yarattı. Zehirli bir tür olan balon balıklarından yediği ileri sürülen 2 kedi öldü.
DHA'nın haberine göre, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde balıkçıların ağlarına sürüler halinde balon balıklarının takılması şaşırttı. Siyanürden 50 kat daha zehirli olan, yenildiğinde öldürücü olan, her biri ortalama 50 santimetre boyunda, 3 kilo ağırlığındaki balon balıkları, 6-7 yıl öncesine kadar tek tük görülürken, şimdilerde sürüler halinde görülmeye başlandı.
Ağlarına 20 balon balığı takılan Bodrumlu kaptan ve balıkçı Halil Aktaş, "Balon balıklarını bir çuvala doldurup, karaya çıkardım. Ardından da derin bir çukura gömdüm" dedi. Aynı zamanda Bodrum Yarımadası Çevre Platformu Sözcüsü de olan Aktaş, "Bu kadar çok balon balığını ilk kez bir arada gördüm. Hint Okyanus'undan geldiğini bildiğimiz bu balıklar her türlü canlıyı öldürebilecek güçte zehire sahip. Yörede bilinmeyen balık olduğu için gerekli uyarı ve sık sık duyuruların yapılarak önlem alınması şart" dedi.
BALIĞI YİYEN İKİ KEDİ ÖLDÜ
Yalıkavaklı balıkçı ve kaptan Hasan Özer ise son zamanlarda ağlarına sürüler halinde takılan balon balığı sorununu balıkçılar olarak dün toplanıp, konuştuklarına dikkati çekti. Özer, "Çocukluğumdan beri balıkçıyım. Başka bir işim de yok. Ancak, böyle bir şeyle ben ilk kez karşılaştım. Balon balığının sürüler halinde yakalanması ürkütücü. Biz balığı tanıyoruz, ama bilmeyenler için çok tehlikeli. Hatta siyanürden de tehlikeli. Geçtiğimiz birkaç gün önce amatör bir balıkçının yakalayıp karaya attığı balon balığını yiyen iki kedi öldü. Balıkçılar olarak ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.
'SÜRÜLER HALİNDE DOLAŞIP BAŞKA BALIKLARA SALDIRIYORLAR'
Bodrum'da restoran işleten Nevzat Kanberoğlu, çocukluğundan beri kıyıdan olta ile balık avladığına dikkati çekip, "Son zamanlarda bölgemizde balon balığı popülasyonu şaşılacak derece çoğaldı. Sadece Yalıkavak'ta değil, Bitez Limanı ve çevresinde de sürüler halinde dolaşıyorlar. Sayıları her geçen gün hızla çoğalıyor. Bu tür güçlü çene yapıları ile diğer balıklara da saldırdıkları için 'katil balık' diyoruz. 5 kiloya kadar büyüklükte balon balığı yakaladığımız oluyor. Sosyal medyadaki gruplarımızda sık sık paylaşarak avlanmaya yeni başlayanlara balon balığı konusunda uyarılar yapıyoruz. Havaların bu yıl sıcak gitmesi, deniz suyunun mevsim normallerinin üzerinde sıcak olması, balığın üremesini arttırdı. Yarımada'nın her yerinde bu balıktan artık görülüyor. Bu tür ile yaşamaya alışmak zorundayız" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.