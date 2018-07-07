Hindistan’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl Gupta’nın oğlu Rahul Gupta Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Milyon dolarlar harcanan düğün için Türk Hava Yollarından özel olarak kiralanan A330 tipi Business uçakla Bodrum’a 250 kişilik Hintli davetli geldi. Beş yıldızlı resort bir otelin kapatıldığı düğün 4 gün 4 gece sürdü.
Hindistan’ın en zengin 20 ailesinden biri olan Anıl ve Micharu Gupta’nın oğulları Rahul Gupta ile Sunil ve Rahmi Agarwal’ın kızları Harshita Agarwal düğünlerini yapmak için Bodrum’u tercih etti. Inventum Global tarafından organize edilen masal gibi düğün 4 gün 4 gece sürdü. Düğün için Hindistan’dan Türk Hava Yolları'ndan özel olarak kiralanan A330 ile 250 kişilik misafir grubu geldi.
AŞIKLAR HİNT GELENEKLERİNE GÖRE EVLENDİLER
İHA'nın haberine göre 3 gün süren etkinliklerin ardından düğünün son günü damat Rahul Gupta ve yakınları Barak töreni düzenledi. Gelin gelmeden önce damat Hint geleneklerini yerine getirdi. Daha sonra gelin Harshita Agarwal yakınları ile birlikte tören alanına geldi. Sari adı verilen özel bir gelinlik giyen gelini abisi damada teslim etti. Din adamları eşliğinde evlilik yemini eden çift dünya evine girdi. nikah yapılacak alana geçerek Hint geleneklerini yerine getirdi. Çiftin aile yakınlarının bulunduğu nikah töreni yaklaşık 2 saat sürdü. Nikah töreninin ardından yemek alanına geçen davetliler denizde yapılan flyboard şovları ve Hint şarkıları eşliğinde gece boyu eğlendi.
HİNDİSTAN’DAN AŞÇI, TAYLAND’DAN GARSON GELDİ
Bodrum Adabükünde bulunan 5 yıldızlı Resort bir otelin kapatıldığı düğünde davetlilere 400 personel hizmet verdi. Otellerde yapılacak organizasyonlar için ise Türkiye genelinden takviye elemanlar getirtildi. Düğünde ikram edilen Hint mutfağına özgü lezzetleri Hindistan’dan özel olarak gelen 35 aşçı hazırladı. Yemeklerde kullanılan özel baharatların da Hindistan’dan getirtildiği öğrenildi. Tayland’dan ise 100 garsonun geldiği öğrenildi.
Organzasyonla ilgili açıklama yapan Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, “Bodrum bizim için çok özel bir yer. Bizde yaptığımız bu tür organizasyonlarla Bodrum’u destekliyoruz. Tanıtım faaliyetlerimize başladık bundan sora Bodrum’da buna benzer etkinliklerimiz daha sık olacak. Bugün ki düğün sahibi Hindistan’ın en varlıklı ailelerinden biri. Birkaç ülke arasından Türkiye’yi seçtiler. Yaklaşık 250 misafir geldi. Türk hava yollarından kiralanan özel uçakla. Ayrıca organizasyon için Tayland, Asya ve Hindistandan özel ekipler geldi. Oldukça maliyeti yüksek bir düğün oldu”dedi.
RESORT OTEL TAMAMEN KAPATILDI
MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akdoğan’da düğün için otellerinin tamamen kapatıldığını ifade ederek şunları söyledi “düğün için otelimize özel uçakla geldiler. Yaklaşık 250 kişilik bir gurup. Yanlarında özel olarak 100 yardımcı ve 35 aşçı da getirdiler. Organizasyon şirketi ve otelimizin personeliyle yaklaşık 400 kişilik hizmet personeli oldu. Düğün hazırlıkları çok önceden başladı ve dünyanın en ünlü organizasyon şirketleri hazırlık yaptı. Otelimizi tamamen kapattılar. Şu anda dışarıdan misafir alamıyoruz” ifadelerini kullandı.
4 gün 4 gece süren düğün masrafları ise 3 milyon doları geçtiği öğrenildi. 4 gün süren düğünün son günüde ise Hintliler sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
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