DHA'nın haberine göre, Ortakent- Yahşi Mahallesi'ndeki tesise 6 yıl önce getirilen, 'Bihter' ile 'Behlül' isimleri verilen deve kuşları, Bodrum'a iyice alıştı. Bulunduğu turistik tesisten zaman zaman kaçıp kenti turlayan, sonra geri dönen deve kuşlarından 'Bihter'i gören sürücüler, şaşkınlığını gizleyemedi. Buna alışık olan sürücüler ise 'Bihter'e yaklaşarak, "Nereye böyle Bihter" demekten kendilerini alamadı, deve kuşunu fotoğrafladı.



Deve kuşlarının sahibi tesis işletmecisi Metin Tırmıkçı, "Bihter ile Behlül artık Bodrum'a çok alıştı. Sık sık tesisten çıkıp dolaşıp, geliyorlar. Tabii Bodrumluların alışık olmadığı bir manzara, sokakta yürüyüş yapan bir deve kuşu görmek. Görünce şaşıranlar oluyor. Ama deve kuşlarını tanıyanlar, şakalaşmadan geçmiyor" dedi.





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