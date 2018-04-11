Boğaz'daki kazanın bir benzeri dünyanın diğer ucunda yaşandı!

Honduras'a bağlı Roatan Adası'nda bulunan Coxen Hole Limanı'nda geçtiğimiz günlerde İstanbul boğazında meydana gelen gemi kazasının bir benzeri gerçekleşti.

Habertürk WhatsApp Hattı'na gelen bilgiye göre, MSC şirketine bağlı Armonica isimli yolcu gemisi bilinmeyen bir nedenle iskeleye çarptı.

MSC'den yapılan açıklamada, kazanın nedeninin henüz bilinmediği ve araştırmanın sürdüğü belirtildi. 65 bin ton ağırlığında olan MSC Armonica'nın yaklaşık 2700 yolcu taşıma kapasitesi olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul boğazında yaşanan kazada Vitaspirit isimli arpa yüklü kuru yük gemisi yaşanan bir teknik arıza nedeniyle rotasından çıkmış ve boğazdaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak milyonlarca dolar değerinde hasara neden olmuştu.

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