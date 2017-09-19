Bogward küllerinden böyle doğdu

Otomobilin öncü isimlerinden Carl F. W. Borgward tarafından 1900'lerin başlarında Bremen'de kurulan firma, 1961 yılında ise iflasını açıklamış ve otomotiv sahnesinden çekilmişti.

O dönem yaklaşık 1 milyon adet araç satan markanın yeniden doğuşu ise Çin sermayesi sayesinde geçtiğimiz yıllarda gerçekleşti. İlk olarak BX7 adında bir SUV üreten ve bunu sadece Uzakdoğu pazarına veren şirket Frankfurt Fuarı'nda ise karşımıza tamamen elektrikli Borgward Isabella ile çıktı.

Kullandığı yüksek teknoloji ve tasarımı ile dikkat çeken aracın teknik özellikleri ve piyasaya ne zaman çıkacağı ise henüz açıklanmadı.

4 kişilik araç 5 metre uzunluğunda ve 1.92 metre genişliğinde.

Borgward Isabella

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