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Kemikleri güçlendiriyor

İçerdiği kalsiyum ve demir ile birlikte, az da olsa fosfor ve magnezyum, kemik dokusunun oluşturulması ve korunması için oldukça faydalı. Yaş aldıkça, güçlü kemikler için hatta kemik hasarını ve yıkımını tersine çevirerek, osteoporoz veya diğer yaşa bağlı kemik bozuklukları hastalıklarını önlemek için, mevsimindeyken günde 1 çay bardağı dut tüketmeye özen gösterin.