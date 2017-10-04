Bollywood'un ünlü oyuncusu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak, İstanbul'a geldi.

Hindistan'ın Mumbai kentinden Atatürk Havalimanı'na inen Khan, daha sonra pasaport işlemlerini tamamladı. Khan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk kez Türkiye'ye geldiğini, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır bu güzel ülkeye gelmeyi beklediğini ifade eden Khan, "En sonunda Türkiye'ye geldim. Gerçekten çok mutluyum. Uzun yıllardır sevenlerim de gelmek için beni davet etmişti. Aslında gelmeyi de çok denedim. Bütün sevenlerime burada olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek isterim. " dedi.

Khan, Türk halkına gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür ederek, Türk film yıldızlarıyla da görüşmek istediğini dile getirdi.

Hindistan ve Türkiye'de eş zamanlı olarak 20 Ekim'de vizyona girecek "Secret Superstar" filminin tanıtımı için Türkiye'de bulunduğunu anımsatan Khan, Türk insanının film konusundaki görüşlerini merak ettiğini sözlerine ekledi.

Khan, bir basın mensubunun İstanbul'a gelirken THY ile yaptığı yolculuğa ilişkin sorusuna "Harika bir uçuş oldu." cevabını verdi.

Dış Hatlar Geliş Terminali çıkış kapısına korumalar eşliğinde gelen Khan'ı burada birçok hayranı çiçeklerle karşıladı. Karşılama sırasında izdiham yaşanırken, Amir Khan, hayranlarının imza ve fotoğraf çektirme tekliflerini geri çevirmedi.

Havalimanı dışına sevgi gösterileri altında giden Khan, kendisini bekleyen özel araçla buradan ayrıldı. Bu sırada kendisinden imza alamayan bazı hayranlarının ağladığı görüldü.

BAKAN KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞECEK

Bollywood aktörü Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Ankara ve İstanbul’da bazı etkinliklere katılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek Khan, televizyon programlarına katılacak.

Dört günlük ziyaretinde Türk oyuncular ve sinema yapımcılarıyla da bir araya gelecek Khan, genç sinemacılar ve iletişim fakültesi öğrencileriyle de buluşacak.

Son filmi aksiyon, komedi ve macera türündeki "Secret Superstar" adlı yapımda Khan, başrolde "Shakti Kumar" karakterini canlandırıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Advait Chandan'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Khan'ın yanı sıra Zaira Wasim, Raj Arjun ve Manuj Sharma yer alıyor.