2018 Ramazan ayının sona ermesiyle Bolu'da yaşayanlar "Bolu'da bayram namazı saat kaçta?" sorusunu merak ediyor. Manevi bir atmosfer içinde geçen Ramazan ayından sonra heyecanla beklenen Ramazan bayramı için bayram namaz saatleri Diyanet tarafından açıklandı. 2018 Bolu bayram namazı saati...
BOLU'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerine göre 2018 Bolu bayram namazı saati...
|Ramazan Bayram Namaz Vakti
|Kurban Bayram Namaz Vakti
|Miladi Tarih
|15 Haziran 2018 Cuma
|Miladi Tarih
|21 Ağustos 2018 Salı
|Hicri Tarih
|1 Şevval 1439
|Hicri Tarih
|10 Zilhicce 1439
|Bayram Namaz Saati
|06:07
|Bayram Namaz Saati
|06:50
|BOLU
|6:07
|DÖRTDİVAN
|6:05
|GEREDE
|6:05
|GÖYNÜK
|6:11
|KIBRISCIK
|6:07
|MENGEN
|6:05
|MUDURNU
|6:09
|SEBEN
|6:08
|YENİÇAĞA
|6:05
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur. Sonra "Sübhaneke" okunur. Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.
Rüku ve secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir. İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Sonra da secdeler yapılarak oturulur.
Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.
MÜSLÜMANDAN NAMAZ İBADETİ NE ZAMAN VE HANGİ HALLERDE DÜŞER?
Akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına ermiş her Müslümana namaz farzdır. Bu şartları taşımayan kimseler namazla mükellef değillerdir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadiste çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayan kimselerden sorumluluğun kaldırıldığını belirtmiştir. (Ebû Dâvud, Hudûd, 16) .
Bazı durumlarda sağlık sorunu olanlardan da namaz düşer. Hanefîlere göre, sadece başını hareket ettirerek dahi namaz kılmaya gücü yetmeyecek derecede rahatsız olan kimseye bir şey gerekmez. Eğer bu hastalıktan ölürse, kaza etme imkânı bulamadığı için borçsuz olarak Allah’ın huzuruna çıkmış olur. İyileşmesi durumunda; kılamadığı namazları bir günlük (beş vakit) namazı geçmezse, kaza etmesi gerekir. Sayı bundan daha çok olursa sahih olan görüşe göre, o kimseye kaza gerekmez. Baygın kalan kişi için de baygınlık süresine göre aynı hükümler geçerlidir. (Kâsânî, Bedâi’, I, 106, 107, 108). İmam Şâfiî bayılma tam bir namaz vakti olursa da kaza gerekmeyeceğini söylemiştir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 204).
Hayatını yatalak olarak geçiren kişi, eğer yataktan kalkıp abdest alamıyorsa veya abdest aldıracak birini bulamıyorsa yanında bulunduracağı tuğla, kiremit veya taş gibi bir madde üzerine teyemmüm eder. Yatağından doğrulmaya ve kıbleye yönelmeye tek başına imkân bulamayan kişi, kendisine yardım edecek kimse de olmadığı takdirde yerinden doğrulmadan, yüzünü çevirebildiği kadar kıbleye çevirerek yattığı yerde namazını îma ile kılar (Serahsî, el-Mebsût, I, 112-113; Kâsânî, Bedâi’, I, 48).
Hastalığından dolayı kendi başına teyemmüm edemeyen ve bu konuda kendisine yardım edecek birini de bulamayan kişi kendisini abdestli gibi sayarak isterse namazını îma ile kılar; isterse de kazaya bırakır; iyileşmesi hâlinde kaza eder, iyileşmeme durumunda ise kendisinden yükümlülük düşer (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 246-249,151; Haskefî, ed-Dürrü’l-muhtâr, I, 184-185, 423; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 185, 423).
BOLU'DA BAYRAM TRAFİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI
TEM yolunun Bolu geçişinde, emniyet ve Karayolları ekipleri tarafından bayram tatili öncesinde alınan tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Trafik ekipleri, kazaların en fazla meydana geldiği bölgelerde uygulamalarını yoğunlaştıracak.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve meydana gelebilecek kazalar için önlemler alınmaya başladı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyenler için Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler, hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak kurallara uymaları yönünde uyarılacak. Ekipler, kazaları en aza indirmek için de inceleme yaptı. Son 10 yılda meydana gelen kazaları inceleyen ekipler, en fazla kaza olan yerleri belirledi. Ekipler tespit edilen bu yerlerde trafik uygulamalarını sıklaştıracak.
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