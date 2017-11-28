Bolu'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Bolu'nun Yenicepınar köyünde, başına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğü belirlenen yarı çıplak erkek cesedi bulundu. Yol kenarında bulunan cansız bedenin, Murat Güler'e (41) ait olduğu tespit edildi.



DHA'nın haberine göre, Yenicepınar köyü Çambaşı mevkisinde, maden ocaklarına giden yolun kenarında, yarı çıplak erkek cesedi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekibinin yaptığı incelemede, cansız bedenin Murat Güler'e ait olduğu belirlendi. Başına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğü saptanan Güler'in cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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