Bolu'nun Milli Parklar sınırlarında olan Yenicepınar Köyü'nde bir evin bahçesine zincirlenerek ölüme terk edilen köpeğe ait görüntüler izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. O köpeği fark eden Mehtap Ünal, köpeği İstanbul'a götürmek istedi. Köye giden Ünal, köpeği bulamadığını söyledi. Ünal, “Etrafın temizlendiğini, düzenlendiğini gördüm. Köpek yerinde yoktu. Sahibi dışarı çıktı. Köpeği sordum. 'Yok' dedi. İnanamadım. Nereye götürdüklerini sordum. Köydeki bir çocuğa verdiklerini, o çocuğun da bir barınağa götürdüğünü söyledi. Bahsi geçen çocukla görüşmek istediğimi söyledim. 'Okulda' dediler, görüştürmediler. Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'nı aradım öyle bir köpeğin kendilerine bırakılmadığını söylediler. Yeniceköyü muhtarıyla da durumu paylaştım. Kendisinin de bir bilgisi yok” dedi.
“SOKAK SOKAK KÖPEĞİ ARIYORUM”
“Sabahın erken saatlerinden bu yana sokak sokak köpeği arıyorum” diyen Ünal, “Ben kimseye kötülük yapmak istemiyorum sadece köpeği bulup İstanbul'a götürmek istiyorum. Ama ortada yok. Ne yapmam gerekiyor? Kime başvurmam gerekiyor? Gerçekten artık bilmiyorum. Türkiye'nin dört bir yanından hayvan dostları aradı. Sahiplenmek isteyenler var ama köpek yok. Bolu Belediyesi de son konuşmamda, 'Siz bulun, biz yardımcı olacağız' dediler ama köpek ortada yok. Başına ne getirdiler, ne yaptılar hiçbir bilgim ve fikrim yok tek derdim onu bulmak ve iyileştirmek"dedi.
Bolu Belediyesi'nin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise, kendilerine müracaatta bulunan Mehtap Ünal'ın ihbarı üzerine Yenicepınar Köyü'nün Milli Parklar sınırlarında olması nedeniyle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri gereğince ‘hayvan hakları ihlali’ olup olmadığının tespitinin yapılması amacıyla Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü’ne konuya ilişkin bilgi verildiği belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından da konunun hassasiyetle takip edildiği belirtildi.
Bolu Belediyesi'nin Haberturk.com'a yaptığı yazılı açıklaması şöyle;
“15.02.2018 tarih ve 188357 başvuru numarası ile Belediyemize müracaatta bulunan Mehtap Ünal isimli vatandaşımız, “Yenicepınar Köyü’nde sahibi tarafından kısa bir iple kapı önüne bağlanmış, bakımsız, aç bırakılmış bir köpek olduğunu, bu köpeğin sahibinden alınması” talebinde bulunmuştur. İhbarda bahsi geçen köyün Belediyemiz sınırları dışında olması ve Milli Parklar sınırlarında bulunması nedeniyle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri gereğince ‘hayvan hakları ihlali’ olup olmadığının tespitinin yapılması amacıyla Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü’ne konuya ilişkin bilgi verilmiştir. Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından da hassasiyetle konu takip edilmiş ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü’nden bir görevli ile birlikte Mehtap Ünal’ın şikayet başvurusunda belirtilen bölgede inceleme yapılmıştır. Ekiplerimiz, bağlı bulunan ve ‘pitbull melezi’ olduğu tespit edilen bir köpeği fotoğraflayarak tutanak altına almış, Belediyemize ait Hayvan Hastanesi’ne götürerek müşahede altına alınmıştır. Ancak şikayete konu olan adreste, haberturk.com’da konuyla ilgili yayınlanan haberde görseli yer alan köpekle ilgili herhangi bir bulguya veya bilgiye ulaşılamamıştır. Konu Yenicepınar Köyü’nden sorumlu Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü’nün takibindedir. Bolu Belediyesi hem bölgenin en modern, en büyük hayvan barınağı hem de hayvan hastanesi ile tüm canlara karşı büyük bir duyarlılıkla sorumluluğu dahilinde özveri ile hizmet vermeye devam etmektedir.
Konuyla ilgili farklı algılama, yorum ve değerlendirmeler oluşmaması açısından gerçekleri bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla…”
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