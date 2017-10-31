BORGİP Projsi KOBİ'leri güçlendirecek

TÜSİAD ve TÜRKONFED işbirliği ile hazırlanan ve Türkiye'nin, öncelikle az gelişmiş bölgelerindeki KOBİ'lerin insan kaynakları, teknoloji ve yönetim becerilerini iyileştirmeyi hedefleyen proje, uzun vadede Türkiye'deki tüm KOBİ'lere odaklanacak. BORGİP ile KOBİ'ler ve iş insanları odağa alınarak, onların büyümesine destek olunması, dolayısıyla bu bölgelerde refah ve gelir artışına katkı sağlanması hedefleniyor.

BORGİP ile, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması ve bu bölgelerdeki iş insanları ve KOBİ'ler odağa alınarak, Türkiye'nin az gelişmiş bölgelerinde refahın artırılması amaçlanıyor.

Projenin pilot uygulamasına ilişkin sonuçlar ve KOBİ'lere yönelik destek mekanizmaları içeren platform, TÜSİAD Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

BİN FİRMA ARASINDAN PİLOT 20 FİRMA MENTORLARLA EŞLEŞTİRİLDİ

Pilot çalışma kapsamında, Kalkınma Bakanlığı, bölge Kalkınma Ajansları ve TÜRKONFED'in bölgesel federasyonlarının işbirliğiyle belirlenen bölge illerinde bine yakın firma tespit edildi. Söz konusu firmaların sayısı sektör, il, ciro, çalışan sayısı gibi kırılımlar üzerinden 100'e indirildi. Seçilen 100 firmaya Yönetim Danışmanları Derneği işbirliği ile profesyonel yönetim danışmanları tarafından yüz yüze temel ihtiyaç ve durum tespitleri analizi yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda 20 firma, pilot mentorluk uygulamasına dahil edildi. EMCC Türkiye ile oluşturulan mentorluk sistemi kapsamında söz konusu 20 firma mentorlarla eşleştirildi.

Proje dahilinde KOBİ'lere yönelik, “İşimizi Nasıl Büyüteceğiz? Gelecek Kuşaklara Nasıl Devredeceğiz?” ve “Büyüyen KOBİ'ler” başlıklı seminerler de verildi. Bu kapsamda, Elazığ ve Mersin'den 500 iş insanına temel finansman, satış ve pazarlama ve kurumsallaşma, Malatya, Hatay ve Mersin'den 450 iş insanına teknoloji ve dijitalleşme seminerleri verildi.



MENTORLUK DESTEK MEKANİZMALARI

BORGİP kapsamında, az gelişmiş bölgelerde imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ'lere mentorluk desteği sunuluyor.

Mentorluktan yararlanmak istenen firmalara, Actioncoach desteği ile “6 Adım Semineri” ile hızlı ve kârlı büyümenin yolları anlatılıyor. Birebir görüşmeler sonucunda uygun firmalar seçiliyor ve seçilen firmalarla üç günlük KOBİ Patronlar Kulübü toplantıları yapılıyor. Firmalar, TÜSİAD ya da TÜRKONFED üyesi mentorlarla eşleştirilerek yönetim becerileri alanında mentorluk alma fırsatına erişiyor. Arzu eden firmalar, daha kapsamlı olarak BORGİP İş Geliştirme Mentorları Ağı'ndan da faydalanabiliyorlar.

YEREL FİRMALARIN BÜYÜMESİ VE YEREL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ

BORGİP platformunun tanıtıldığı basın toplantısında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şunları söyledi:

"Bölgesel teşvik paketleri, bölgesel politikalar açısından olumludur ancak geliştirilmesi gerekir. Az gelişmiş bölgelerimizde; yerel firmaların büyümesine odaklanacak kalkınma stratejilerinin hayata geçirilmesi, yerel kaynakların güçlendirilmesi, merkezi ve yerel tüm aktörlerin dahil olduğu bir yönetişim anlayışının daha fazla benimsenmesi gerekiyor. Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi, kısaca ‘BORGİP' bu yeni yaklaşımın çıktısıdır ve tam bir Türkiye projesidir. Rekabet gücü yüksek, ekonomisi kuvvetli, güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefini gerçekleştirmek için, hiç şüphesiz ki, demokrasi, insan hakları, laiklik, hukuk devleti, adalet, AB ile ilişkiler, bilimsel temelli bir eğitim sistemi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda hızla ilerlemeliyiz. Aksi takdirde yapılan yatırımlar veya sağlanan teşvikler, maalesef bizi bu hedefe ulaştırmakta yetersiz kalacaktır."

BORGİP BİR TÜRKİYE PROJESİ

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ise şu görüşleri paylaştı:

“Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmanın yolu, ülke ekonomisinin lokomotif olan KOBİ'lerin rekabetçiliğini artırmaktan geçiyor. BORGİP ile verimlilik, istihdam, teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda KOBİ'lerin küresel rekabet gücünü artırma hedefiyle yola çıktık. BORGİP, bugün itibarıyla Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmesinin ve orta gelir tuzağından çıkışının anahtarı niteliğindedir. KOBİ'lerimizin Türkiye'nin büyümesinde çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu anlamda da bunun sadece bölgesel bir proje olmasının dışında tüm Türkiye'yi kucaklayan bir proje olması için çaba gösteriyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği, işletmelerin üretkenliği ve verimliliğine odaklanan BORGİP, bir Türkiye projesidir.”

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