Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 109.997,66 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 150,79 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi de yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,78 ile turizm, en fazla gerileyen ise yüzde 1,34 ile spor oldu.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla gün içinde 110.686,50 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 değer kazancıyla 110.148,45 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının azalan risk iştahı ile negatif seyrettiğini, gelişmiş ülke tahvil faizlerinde ise güvenli liman arayışlarının neden olduğu alımlarla düşüşler görüldüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 112.500 olacağını, 108.700 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa İstanbul

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