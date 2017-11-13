Borsada son durum - Piyasalar

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 217,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,21 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,28 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,98 ile ulaştırma oldu.

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan cari işlemler açığı verisinin 4,53 milyar dolar ile beklentileri aşmasının ardından düşüşe geçerek 108.011,01 puana kadar gerilese de analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 108.700 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Beklenti Anketi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.700 ve 107.000 seviyelerinin destek, 110.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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