Börü 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu izleyici tarafından merakla soruluyor. Bu akşam Star TV'de yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin ilgi odağı olan Börü, daha önce yayınlanan fragmanları, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üstüne çekmişti. İşte Börü ilk bölüm özeti ve Börü yeni bölümüne dair detaylar...

BÖRÜ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Börü dizisi ilk bölümü biter bitmez, izleyici yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Ancak yayıncı kuruluş tarafından henüz Börü 2. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizi ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilrsiniz.

BÖRÜ İLK BÖLÜM ÖZETİ

'Bazen Canavarlar Kazanır'

Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor. Efkarlarıyla, kahramanlıklarıyla ve vatan uğruna perişan etmeye hazır yaşamlarıyla BÖRÜ, kendi dertlerine rağmen asla pes etmeyenlerin öyküsü. Gizemli, akademi birincisi bir çaylağın time girişiyle, Türkiye'nin en tehlikeli dönemlerinden birine girdiği senede, BÖRÜ ancak kenetlenerek ayakta kalabilecektir.

BÖRÜ DİZİ KONUSU

Polis Özel Harekat'ın en seçkin taarruz timlerinden biri olan 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ'nün öyküsü 2014 senesi sonbaharında Diyarbakır'da başlıyor.

Efkarlarıyla, kahramanlıklarıyla ve vatan uğruna perişan etmeye hazır yaşamlarıyla BÖRÜ, kendi dertlerine rağmen asla pes etmeyenlerin öyküsü. Gizemli, akademi birincisi bir çaylağın time girişiyle, Türkiye'nin en tehlikeli dönemlerinden birine girdiği senede, BÖRÜ ancak kenetlenerek ayakta kalabilecektir.

BÖRÜ OYUNCU KADROSU

Mesut Akusta (İrfan Aladağ karakteri)

Ahu Türkpençe (Asena Tümer karakteri)

Serkan Çayoğlu (Kaya Ülgen karakteri)

Murat Arkın (Kemal Boratav karakteri)

Emir Benderlioğlu (Turan Kara karakteri)

Fırat Doğruloğlu (Behçet Orbay karakteri)

Ahmet Pınar (Barbaros Çepni karakteri)

Can Nergis (Tolga Erlik karakteri)

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