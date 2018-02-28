Ahu Türkpençe, bu akşam Star TV'de başlayacak olan BÖRÜ dizisinde Asena karakterini canlandıracak. İzleyiciler, Ahu Türkpençe hakkında bilgi sahibi olmak için internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Peki Börü Asena kimdir? Ahu Türkpençe kimdir?
AHU TÜRKPENÇE KİMDİR?
Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977 tarihinde Samsun'da doğdu. 18 yaşına kadar tiyatro ile hiç uğraşmayan Türkpençe, yakın bir arkadaşının yardımı ile birlikte Müjdat Gezen sanat Merkezi'nin elemelerine girmiştir.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gördüğü fizik eğitimini donduran Ahu Türkpençe, Yedi Numara ve Azad dizilerinde rol aldı. Şöhretini Bir İstanbul Masalı dizisiyle arttıran Türkpençe, daha sonrasında ise Şöhret dizisinde rol aldı.
Neredesin Firuze adlı sinema filmiyle beyaz perde ile tanışan Ahu Türkpençe, 2010 yılında Kaybedenler Kulübü sinema filminde Zeynep karakterini canlandırdı.
Son olarak DAĞ 2 sinema filminde terör örgütü DEAŞ'ın esiri olan Ceyda Balaban adlı bir gazeteciyi canlandıran Ahu Türkpençe, Star TV'de başlayan BÖRÜ dizisinde de Asena karakterine can verecek.
BÖRÜ ASENA KİMDİR?
Asena BÖRÜ timinin belkemiği. Doğruyu yapmaya çalışan, geçmişinden büyük bir yük ile en iyisini başarmaya çalışan bir kadın.
Dünyada çok az yerde bulunan bir şey; sıcak çatışmada görevde erkeklerin ardında değil yanında duran kadın operatörler olması ayrıcalığı, Polis Özel Harekat'ın alameti farikalarından biri. Gerçek bir öyküden ilham alınmış olan Asena'nın öyküsü, Türk kadınının cesur ve nitelikli karakterinin bir temsili.
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