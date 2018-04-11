Fragmanları ve konusuyla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Börü bu akşam 6. bölümüyle final yapıyor. DAĞ II filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar’ın yeni projesi BÖRÜ ile özel kanalların ilk 60 dakikalık dizisine imza attı. Börü'nün senaryosu, Türkiye'nin yakın tarihindeki gerçek olaylardan esinlenerek yazıldı.

BÖRÜ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Projesiyle oldukça ses getiren Börü, reytinglerde istediği sonucu alamamıştı. Ancak dizinin final yapmasının nedeni bu değil. Proje 6 bölümlük televizyon dizisi ve bir sinema filmini kapsıyor. Yani dizi başlamadan önce 6 bölüm olarak hazırlandı.

BÖRÜ SİNEMA FİLMİ NE ZAMAN?

Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından, Börü'nün sinema filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Gözlerin çevrili olduğu yapım şirketinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daa önce Börü filminin 2018 sonaharında vizyona gireceği açıklanmıştı.

BÖRÜ FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

IŞİD, İstanbul Maslak'ta bir gökdelene büyük ve kanlı bir eylem yapmak üzereyken, orada tesadüfen bulunan Kaya mecburen ilk müdahaleyi yapmak zorundadır. 13 teröriste karşı tek başına, gecenin geç saatlerinde, bitkin bir halde BÖRÜ'deki arkadaşları gelene kadar dayanmak zorundadır. Sivillerin zarar görmesini engellemek zorunda olan Kaya'ya güç veren yegane şey, aynı örgütün katlettiği kız kardeşinin intikamını alma tutkusudur.

Bu esnada ise ülkede bazı çarklar dönmeye başlamış, 2016 senesinin ortasında Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılaştığı en büyük ve sinsi tehlikelerden biri sessizce bir kasırgaya dönüşmek üzeredir. Gölge savaşında mahşer, artık son evresine girmiştir. Gün, 15 Temmuz 2016'dır.

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