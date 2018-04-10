Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşanma sonrası anne ya da babanın çocuğunu görmesi için harç ödemesine dair düzenlemeden vazgeçilmesi, çocuğunu göstermeyenlerin velayetinin değiştirilmesi, geçici olarak hapsen tazyik, nafakanın geçici olarak iptali gibi bazı düzenlemeler getireceklerini bildirdi.

Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA'nın haberine göre boşanmalar sonrası çocukların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenlemeler yaptıklarını belirten Gül, çocukların bir mal gibi nitelendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

"ÇOCUKLAR İCRAYA KONU EDİLMEMELİ"

Çocukların kutsal bir değer olduğunu, icraya konu edilmemesi gerektiğine işaret eden Bakan Gül, "Anne ya da baba çocuğu görürken bir harç ödüyor, sanki bir malı teslim alıyor. Adalet Bakanlığı olarak bu yaklaşımdan vazgeçilmesine yönelik bir düzenleme getirdik. Bu konuyu Bakanlar Kurulu'nda da değerlendirdik. Çocuğun gerçekten insani ve onuruna uygun şekilde teslim edilmesine ilişkin bir çalışma yapacağız." diye konuştu.

"GAYRİ İNSANİ BİR DURUMDU"

Çocuğu teslim etmeyen, kötüye kullanan kişiler olduğunu ya da kadına yönelik şiddeti tetikleyen bazı hususlar olduğunu anlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gayri insani bir durumdu. Bunları düzeltecek bir çalışma yaptık. İcra ile değil, başka alternatif yollardan, harç ödemeden kendi çocuğunu görebilecek şekilde bir düzenleme için çalıştık. Çocuğunu göstermeyenlere ilişkin velayetin değiştirilmesi, geçici olarak hapsen tazyik, nafakanın geçici olarak iptali gibi gibi bir takım düzenlemeler getiriyoruz. Bunu mahkeme değerlendirecek. Bunlara yönelik çalışmamız olgunlaşınca imzaya açacağız. Yoğun bir şekilde çalıştığımız bir konu. Genel olarak da Bakanlar Kurulumuzca da kabul gören bir konu. En kısa zamanda son halini tamamlamış oluruz."

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