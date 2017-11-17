Boston Celtics: 92 - Golden State Warriors: 88

Sezona Cleveland Cavaliers ve Milwaukee Bucks yenilgileriyle başlayan Brad Stevens yönetimindeki Boston Celtics, son şampiyon Golden State Warriors'la karşılaştı. Oynadığı son 13 maçı kazanan yeşik-beyazlılar, son şampiyonu da devirerek galibiyet serisini 14'e çıkardı! Yeşil-beyazlıları zafere NBA'deki 2. sezonunu geçiren 21 yaşındaki Jaylen Brown taşıdı! Brown, çarşamba günü yakın arkadaşı Trevin Steede'nin ani ölümünün haberini almıştı. Celtics koçu Brad Stevens ve ailesiyle konuştuktan sonra oynamaya karar veren genç yıldız, mücadelede 22 sayı ve 7 ribaundla yıldızlaştı!

Maç sonunda konuşan Brown, arkadaşıyla Joseph Wheeler Kolej'inde tanıştıklarını ve o günden bu yana yakın arkadaş olduklarını kaydederken "Bana çıkıp oynamam için ilham verdi. Okuldayken hiç arkadaşım olmadığını hatırlıyorum. Çok sessiz bir çocuktum ve kimseyi tanımıyordum. Sonradan kardeşe dönüştük." ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlıların galibiyetindeki diğer bir kritik rol ise 16 sayısının 11'ini son periyotta kaydeden Kyrie Irving'ten geldi.

JAMES HARDEN'DAN 48 SAYI!

Sezonun formda ekibi Houston Rockets, all-star oyuncusu James Harden'ın yıldızlaştığı maçta deplasmanda Phoenix Suns'ı 142-116 mağlup ederek Batı Konferansı'nda ilk sırada yer aldı.

Sezonun 12'nci galibiyetine ulaşan Rockets'ta Harden mücadeleyi 48 sayı ve 7 asistle tamamladı. Skora destek, 24 sayıyla Ryan Anderson ile 12 sayı ve 10 ribauntla Clint Capela'dan geldi.

Suns'un bu sezon 11'inci kez sahadan mağlup ayrıldığı mücadelede, oyuna sonradan giren Troy Daniels 23 sayıyla takımının en skoreri oldu. Greg Monroe 20 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, Devin Booker da 18 sayıyla maçı tamamladı.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

Bu sezon dördüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Warriors'ta Kevin Durant 24 sayı, Klay Thompson 13 sayı ve 7 ribaunt, Draymond Green 11 sayı ve 8 ribaunt ile oynadı. Formsuz bir maç çıkaran all-star oyuncu Stephen Curry ise 9 sayıda kaldı.

Boston Celtics

Jaylen Brown

Golden State Warriors