ABD’li şef aşçı, yazar ve televizyon programcısı Anthony Bourdain, Fransa’nın Almanya sınırındaki Alsace bölgesindeki küçük Kaysersberg Köyü’nde intihar etti. Bu köy şarabı, yerel yemekleri ve mimarisi ile ünlü. Köyde Michelin yıldızlı 2 restoran da bulunuyor. Ancak bölge halkı Bourdain’in intihar için neden burayı tercih ettiğini anlayamıyor. Köy sakinlerinden Christophe Jalin, son yıllarda turizmin geliştiği Kaysersberg’in Bourdain’in intiharıyla anılmasını istemediğini söyledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Fransız polisi, Bourdain’in ölümünde intihar dışında bir nedene dair hiçbir iz bulunamadığını duyurdu.

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