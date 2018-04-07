Bozdağ'dan Yunan bakanların açıklamalarına yanıt!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Yunan bakanların Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla ilgili, "Bazı Yunan bakanların Türkiye hakkındaki haksız ve provokatif açıklamaları, Yunanistan'ın yararına değildir." ifadesini kullandı.

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