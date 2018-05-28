Güney Amerika’nın en büyük yüzölçümü ve nüfusuna sahip ülkesi Brezilya’da günlük yaşam kamyoncuların motorin zammını protesto için kamyonlarıyla yolları tıkamasıyla felce uğradı. Sao Paulo ve Rio de Janeiro gibi büyük kentlerde 1 haftadır sevkıyat yapılamıyor. Süpermarket rafları hızla boşaldı. Akaryakıt istasyonları önünde kilometrelerce kuyruk oluştu. Hastanelerin ilaç ve tıbbi malzeme stokları da hızla eriyor. Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle toplu taşıma araçları ve çöp kamyonları faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Kamyoncular ülkenin en büyük limanı Santos’u ülkenin içlerine bağlayan yolları da kesti. Bu barikat, ülkenin ihracatına da büyük darbe vuruyor.

20 MİLYON KANATLI HAYVAN ÖLEBİLİR

Kamyoncuların blokajı hayvancılık sektörünü de vuruyor. Büyük şehirlerin yakınlarındaki kanatlı hayvan çiftliklerinde yem sıkıntısı baş gösterdi. Birkaç gün içinde bu çiftliklere yem ulaştırılamazsa 20 milyon kanatlı hayvan açlıktan ölebilir.

Kamyoncu eyleminin şeker ve petrol gibi ülkenin önemli gelir kaynağı sektörleri etikelemesi üzerine ülkenin büyük bölümünde olağanüstü hal ilan edildi. Cumhurbaşkanı Michel Temer, kamyoncuların kamyonlarıyla oluşturduğu barikatların temizlenmesi için askeri birlikleri sevk etti. Hükümetten yapılan açıklamada, yollardan bazılarının açıldığı ancak bazı yollarda kamyoncuların askeri birliklere direndiği belirtildi. Askeri araçlar özellikle akaryakıt tankerlerinin önünü açtı ve onlara kentlere kadar eşlik etti. Hükümet, motorin vergilerinin hafifletilip bazı sübvansiyonların verilebileceğini açıkladı. Fakat ülkenin en büyük kamyoncu derneği ABCAM, motorinden alınan vergi kaldırılıncaya dek eylemlerin süreceğini ifade etti.

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