"Brezilya kalçası olmadı" dedi, hastaneye dava açtı

Hayali olan Brezilya kalçası için bıçak altına yatan kadın "İstediğim kalça olmadı" diye tazminat davası açtı.

Görünüşünü değiştirmek için estetik ameliyat olmaya karar veren Çiğdem Yıldız, özel bir hastaneye başvurdu. Yıldız, hayranı olduğu Rihanna'ya benzemek istedi. Hastaneye 20 bin lira ödeyen genç kadın ameliyat için Adana'dan İstanbul'a geldi.



Hastaneden kendisine önce 'Brezilya kalçası' için yağ oranının yeterli olduğunu söylediklerini belirten Çiğdem Yıldız, "Ardından yağ oranı az, 'protez yapalım' dediler" ifadesini kullandı.



Show Haber'in ulaştığı hastane yetkilileri ise, operasyonun başarılı geçtiğini, sonrasında da bir komplikasyon ya da şekil bozukluğu yaşanmadığını söyledi, iddiaları reddetti.