Brezilya'da okulda silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

AA'nın haberine göre; Goiania Polis Teşkilatından Yarbay Marcelo Granja yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki öğrencinin, sınıf arkadaşlarına elindeki silahla ateş açtığını belirterek, saldırıda 2 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün de yaralandığını söyledi.

Saldırganın babasının polis olduğunu dile getiren Granja, öğrencinin saldırıda babasının silahını kullandığını kaydetti. Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

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