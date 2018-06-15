Brezilya'dan tatil için Türkiye'ye gelen 65 yaşındaki Jandira Maria D Souza ile kardeşi 61 yaşındaki Valdete Maria De Souza isimli iki kadın turist, bugün, Pamukkale'de 2. yüzyıldan kalan Hierapolis kentindeki Kleopatra Antik Havuzu'na girdi. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki yer alan ve içinde tarihi eserler bulunan havuzda bir süre yüzen Brezilyalı iki turist, derin tarafa doğru gittiklerinde boğulma tehlikesi geçirdi. DHA'nın haberine göre, durumu fark eden cankurtaran, havuza atlayıp, ikisini de sudan çıkardı. Brezilyalı iki kadın turist, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane yolunda kalbinin iki kez durduğu öğrenilen Jandira Maria De Souza, müdahaleyle tekrar hayata döndürdü. Hayati tehlikesi bulunan ve yaşam destek ünitesine bağlanan Jandira Maria De Souza, hastanede yoğun bakıma alındı. Valdete Maria De Souza'nın ise hayati tehlikeyi atlattığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandira Maria De Souza'nın Türkçe bilen kızı Rose Maria De Souza, annesine geç müdahale edildiğini iddia etti. Yaşadıklarını ağlayarak anlatan Rose Maria De Souza, "Ben Ankara'da yaşıyorum. Annem ve teyzem Brezilya'dan tatil için geldi. Biz çok mutluyduk. Annem boğuldu, hiç kimse yardım etmedi. Annem mosmordu, nefes alamıyordu, şimdi yoğum bakımda, adalet istiyorum. Ambulans 20 dakika sonra geldi. Annem yaşarsa beyninde problem olacak. Çünkü 30 dakika nefes almadı" dedi. Antik havuzdaki iki kadın turistin cankurtaran tarafından çıkarıldığı, ancak sağlık görevlisi olmadığı için ambulans gelene kadar turiste müdahale edilemediği iddia edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.









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