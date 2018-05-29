Brüksel'de Filistin çığlığı!

Dün Brüksel'de yer alan Avrupa Birliği Konseyi binasında Avrupalı dışişleri bakanları toplantıdayken, binanın hemen dışında ise Filistin eylemi vardı.

Göstericiler, son 10 yılda İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlileri temsilen, AB Konseyi binasının önündeki meydana 4500 çift ayakkabı dizdi.

Gösteriyi organize eden sivil toplum kuruluş Avaaz'dan üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, "Avrupalı liderlere bir mesajımız var; Filistinli hayatları değerlidir. Barışa ulaşmanın tek yolunun İsrail'e yaptırım uygulamak olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'e yönelik yaptırım uygulanması için kampanyalar 2005'ten bu yana sürerken, bu kampanyaların sayısı ve boyutu ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla arttı.

ABD'nin büyükelçiliğini taşıdığı 14 Mayıs'ta İsrail güçleri Gazze'de Filistinlilere saldırmış ve olayda en az 60 Filistinli hayatını kaybetmişti. Olayların ardından büyükelçiliğin taşınmasına karşı olan birçok AB ülkesi, güç kullanımını kınamış ancak Netanyahu yönetimine karşı yaptırım uygulama kararı alan bir ülke olmamıştı.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları pazartesi günkü toplantısının gündemi de İsrail güçlerinin aşırı güç kullanımıydı.

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