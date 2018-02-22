Brüksel'de hareketlilik: Polis bir binanın çevresini kuşattı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis bir binanın çevresini kuşattı.

Binanın bulunduğu bölgenin kordon altına alındığı belirtilirken, polis temsilcisi binada bir ya da daha fazla silahlı kişi bulunduğunu söyledi.

Binanın çevresinde bulunan ilkokuldaki 350 öğrenci güvenlik amacıyla okul binası içerisine alındı.

Operasyona polis helikopterleri de destek oluyor.

Ayrıntılar geliyor...

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