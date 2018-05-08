ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam TSİ 21.00'de İran'la ilgili kararını açıklayacağını duyurmasının ardından hareketli dakikalar yaşanıyor.

Sabah saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda İran'ın buna yanıt vereceğini açıklamıştı.

Alman bir yetkili bugün Brüksel'de Fransa, İngiltere ve Almanya elçilerinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan AB ülkelerinin elçileri, tüm tarafları gelecek günlerde tansiyonun 'kontrolsüz bir şekilde tırmandırılmasından kaçınmaya' çağırdı.

AB: ANLAŞMANIN İŞE YARADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Avrupa Birliği (AB), İran nükleer anlaşmasının işe yaradığını vurgulayarak, feshedilmemesi gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında soruları yanıtlarken "Biz, İran nükleer anlaşmasının işe yaradığını düşünüyoruz ve bu nedenle de feshedilmemesi için kararlı tutum sergilemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasının geleceğine ilişkin kararını bugün açıklayacağını hatırlatan Kocijancic, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de karardan sonra bir açıklama yapacağını duyurdu.

Trump'ın ne yönde bir karar vereceği konusunda yorum yapamayacağını belirten Kocijancic, AB'nin Avrupalı şirketlerin yararlarını gözetmeye devam edeceğine işaret etti.

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