Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna şehrinde yapılacak olan Türkiye-AB Zirvesi'ne günler kala, Kıbrıs Rum kesimi ile Yunanistan'dan, Brüksel-Ankara hattında gerilimi tırmandıracak bir hamle geldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan AB Liderler Zirvesi öncesi girişimleri ve lobi faaliyetleri sonucu, bugün sona erecek zirvenin sonuç bildirgesinde Türkiye'yi kınayan bir karar tasarısı da yer alacak.

Taslakta, "Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasadışı faaliyetlerini güçlü şekilde kınar ve Kıbrıs ile Yunanistan'la olan tam dayanışmasının altını çizer" deniliyor. Belgede ayrıca Türkiye'ye "Bu faaliyetlere son verme ve Kıbrıs'ın AB ve uluslararası hukuk uyarınca egemenliğinden kaynaklanan doğal kaynaklarından faydalanma hakkına saygı duyma" çağrısı yapılıyor. Tüm bu girişimler sonrasında, AB sonuç bildirisinde kınamanın yanı sıra Türkiye'ye bölgedeki "bu tür eylemlerine" acilen son verme çağrısı da yer alacak. Türkiye, Kıbrıs Adası'nın doğal kaynaklarının KKTC ile uzlaşma içinde işletilmesi gerektiğini savunuyor.

Türk Donanması, Rum tarafının kiraladığı İtalyan enerji şirketi ENI'ye ait SAIPEM 12000 gemisini bölgeden uzaklaştırmıştı. SAIPEM 12000 gemisi, halen Rum kesiminin Limasol Limanı'nda demirli bulunuyor. ENI, geminin durumda bir değişiklik oluncaya kadar limanda demirli kalacağını açıkladı.

2 BAKAN VARNA'YA HAZIRLANIYOR

Varna zirvesi öncesinde AB Bakanı Ömer Çelik ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kurmaylarıyla ortak bir hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER