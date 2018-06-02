Bu hafta ne yapsak? (2 Haziran 2018)

1 | 17

İstanbul Müzik Festivali tüm İstanbulluları hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmak üzere aileleriyle açık havada konsere davet ediyor. Hafta Sonu Klasikleri serisinin ikincisinde, Anadolu Nefesli Beşlisi, Bomontiada’nın avlusunda 11.00’de bir konser verecek.