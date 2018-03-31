Bu hafta ne yapsak?(01 Nisan 2018)

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TSK Armoni Mızıkası Orkestrası Şef Tarık Tal’ın yönetiminde 20.00’de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu’nda bir konser verecek. Solistler tuba sanatçısı Norioshi Murakami ve soprano Gökçe Nur Semerci.