Letonya, dünyanın en güzel ülkelerinden; ormanların arasına serpilmiş binlerce göl ve birkaç şehir... Riga, en şahanesi... Mutlaka seyahat listenize alın... Gelelim, sebebi ziyaretimize... Şehre 40 kilometre mesafedeki Laci fırınına gidip ekmek yapacağız! HT Pazar'dan Ömür Akkor'un haberi...

Laci ekmeği, çavdar unu ve mayası ile yapılıyor. Pişirme tekniğininse bir benzeri yok. Fırın sıcaklığı odun ateşinde 495 dereceye yükseltiliyor! Ekmek fırına girince mayadan çıkan gaz sayesinde önce dumanlar içinde kalıp sonra bir anda parlıyor ve alev alev yanmaya başlıyor. Birkaç dakika sonra alevi sönen ekmek bu fırından alınıp 220 derecede 80 dakika pişmeye bırakılıyor. Yani bu ekmek yüksek ateşte mühürlenip öyle pişiriliyor. Ekmeğini böyle yapan bir milletin mutfağı muhakkak iyidir. Fırından çıkar çıkmaz şehrin sokaklarına dalıyoruz. İşte Riga favorilerimiz...

Le Dome

Riga’nın en iyi balıkçısı sayılabilir. Baltık Denizi’nin soğukluğu, balığı hem yağlandırıyor hem de daha da lezzetlendiriyor. Başlangıç olarak seçtiğimiz deniz mahsullü domates çorbası da pek lezzetli idi. Kuzey balıkları, risotto ve carpaccio da çok çok lezzetliydi.

Ritts

Kuzey mutfağı için doğru adres. Ben ördeğine ve başlangıç tabaklarına bayıldım. Dekorasyon çok rahat. Burada güzel saatler geçireceğinize ve iyi yemekler yiyeceğinize eminim. Mutlaka uğrayın derim.

Milda

Letonya mutfağını sevdiren yer. Mönü başlığında “günün avı” bölümü var. Pancarlar, tavşanlar, dere alabalıkları havada uçuşuyor. Beğeneceğinize eminim.

Black magic

Riga’da neredeyse 4 kişilik bile kafeler var. Tam bir mini kafe cenneti! Kahveleri de pastaları da çok çok lezzetli. Black magic, tarihi bir bina içine kurulu ve tatlıları gerçekten çok başarılı!

Bakeberry

Tekli pastaları, kruvasanları ve kırmızı erikli tartı tadılmalı... Paket alıp yolda yürüyerek de yiyebilirsiniz.

Letonya’daki Türk şehitliği

1877-1878 Osmanlı-Rus harbinde Plevne cephesinde esir düşen 26 Osmanlı askeri, Riga’nın 100 kilometre kuzeyinde Cecil kasabasına sürülüyor. Büyük kısmı hastalıklara yeniliyor. Kalan birkaçı da fırıncılık bildiği için kasaba fırınında çalışıyor. Şehit Türk askerleri, bir arada Cecil’deki şehitlikte yatıyor.

Tarzans Sigulda Adventure Park

Sigulda kasabasındaki bu aktivite parkı, dünyanın en eğlenceli yeri olabilir. Orman içinde onlarca etaptan oluşan parkta özellikle ağaçların arasından geçen trene binilmeli.

Laci ekmeği

Malzemeler:

Çavdar unu

Çavdar ekşisi

Kaya tuzu

85 derece sıcak su

Hazırlanışı:

Un, sıcak su, ekşi maya ve tuzdan hamur tutuluyor. Laci ekmeğinin birkaç çeşidi var: Hamura kuru meyveler, kuru yemişler, anason ya da keten tohumu ilave edilebiliyor. Hamur, tahta teknelerde minimum 6 saat dinlendirilip iki ayrı fırında pişiriliyor.