Türkiye sandık başında...

Demirci ilçesine 30 kilometre mesafedeki 48 nüfuslu kırsal Bozköy Mahallesi'nde 29 seçmen oy kullandı. Seçmenin saat 08.00'den itibaren başladığı oy kullanma işlemi, 32 dakikada tamamlandı. DHA'nın haberine göre, çiftçilikle uğraşan mahalle sakinleri, oy verdikten sonra tarlanın yolunu tuttu. Muhtar İrfan Gönder ve mahalleli, seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

15 seçmenli köyde oy kullanma işlemi yarım saatte bitti

Gümüşhane'de kadın muhtarın yönettiği 15 seçmenli Bandırlak köyünde oy verme işlemi yarım saatte tamamlandı.

Gümüşhane'de bugün, 100 bin 675 seçmen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanıyor.

Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Bandırlak köyünde kurulan 1114 nolu sandıkta ise azalan nüfus nedeniyle 15 seçmenin tamamı, sandık başına giderek oyunu kullandı.

Eski okul binasından dönüştürülen muhtarlıkta oyunu kullanan vatandaşlar, seçimin hayırlı olmasını diledi.

52 yaşındaki muhtar Ayşe Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 dönemdir köy halkının tercihini kendisinden yana kullandığını söyledi.

Eşinin de köy camisinin imamlığını yaptığı belirten Saltık, köyde yaklaşık 40 hane olduğunu aktardı.

Saltık, köy nüfusunun çoğunluğunun gurbetçi olduğu ve sürekli köyde yaşayan insan sayısının azlığına dikkati çekerek, "Köyümüzde 15 kişi yaşıyoruz ve 15 seçmenimiz var. Hepsi geldi, oyunu kullandı. Yarım saat içinde oy kullanma işlemini tamamlandık. Demokratik hakkımızı kullandık. Vatana, millete hayırlı olsun." dedi.

Saltık, köyün en genç seçmeninin ise oğlu Emre Saltık olduğunu sözlerine ekledi.

EN YAŞLI VE EN GENÇ SEÇMEN SANDIĞA GİTTİ



Köyün en yaşlı seçmeni 85 yaşındaki Halil Saltık da çocukluğundan beri Bandırlak köyünde yaşamını sürdürdüğünü belirterek, "15 seçmenimiz vardı, yarım saatte bitirdik. Huzurla güzelce evimize gidiyoruz. Allah memleketimize, vatanımıza, birlik beraberlik nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Köyün en genç seçmeni 23 yaşındaki Emre Saltık ise Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gördüğünü, hayatında ikinci kez oy kullandığını ifade ederek, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.