Kocaeli’nin Çayırova İlçesi’nde bulunan Mehmet Akif İlkokulu’nun 4-C sınıfı öğrencilerinin tamamı enstrüman çalıyor. Sınıf öğretmeni Sedat Ortadağ yönetiminde 1. sınıfa başladıklarından beri enstrüman çalmayı öğrenen minikler, ‘Minik Notalar’ isimli bir grup da kurmuş. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Minik Notalar’ın şu anda ikinci kuşağını eğittiğini belirten sınıf öğretmeni Ortadağ, “Kendim müzikle ilgileniyorum. Öğrencilerime getirip arada çalıyordum. Çalarken onların da çok hoşlarına gittiği için öğrenmek istediler. Bu şekilde Minik Notalar grubunu kurduk. Aslında şu an burada olan öğrencilerim Minik Notalar grubunun ikinci kuşakları. Birinci kuşak mezun oldu” diye konuştu.