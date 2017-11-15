Bu otobüs durağında beklemek yok! Duraktakiler spor yapıyor!

15 Kasım 2017 Çarşamba, 13:07:14 Güncelleme: 13:17:53

İngiltere'de spora teşvik eden otobüs durağı uygulaması eğlenceli görüntülere sahne oldu

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İngiltere'de halkı spora teşvik etmek için otobüs duraklarında ilginç bir uygulama yapıldı. Otobüs durağında öyle eller cepte beklemek yok! Otobüs beklediğiniz dakikalar, hayatınıza sağlık katacak zaman dilimleri olabilir! Bu amaçla yola çıkılan uygulamada, duraktaki reklam panolarında spor hocası durakla bekleyen kişilere sesleniyor ve 'hareket etmeye' teşvik ediyor.

Uygulamanın seslendiği yolculardan korkanlar da oluyor, kahkahalara boğulanlar da... "Bekleme, hareket et" uygulamasına katılan yolcuların azimli görüntüleri izleyenlerin yüzünü gülümsetiyor ve keşke Türkiye'de de bu uygulama olsa diye düşündürmeden edemiyor...

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