Bu şehirde özel otomobile yer yok

Güney Kore'nin Songdo bölgesinde bulunan International Business District (IBD), tüm işlerin otomobile ihtiyaç duymadan yapılabileceği şekilde tasarlanıyor.



2002 yılında inşa edilmeye başlanan projenin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.

Yeni inşa edilen şehir, toplu taşıma öncelikli olacak. İnsanlar tüm işlerini otobüs, metro ve bisiklet kullanarak halledebilecek.

Şehrin büyüklüğü ise yaklaşık 10 kilometrekare olacak.

Projenin ilk anından itibaren ekoloji dostu olarak tasarlanan yerleşim yeri, özel otomobillere duyulan ihtiyacı bitirmeyi hedefliyor. Yerleşim yerleri ile işyerleri arasındaki mesafenin metro ile 12 dakika olması planlanıyor. Ayrıca bölgede 15 mil uzunluğunda bir bisiklet yolu da olacak.

Şehrin yüzde 40'lık bölümü yeşil alan olarak tasarlandı. Tamamlandığında 50 bin kişinin yaşayacağı öngörülüyor.

Öte yandan bölgede hiç bir şekilde çöp kamyonu da olmayacak. Çöpler evlerden bir tüp sistemi sayesinde merkezi çöp toplama istasyonuna gönderilecek. Burada da ya enerjiye dönüştürülecek ya da geri dönüşümü sağlanacak.

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