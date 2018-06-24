MİLYONFEST DALAMAN
4 günlük eğlence
HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Milyonfest Dalaman, 2-5 Ağustos tarihleri arasında Dalaman’da gerçekleşecek. 4 günlük festival, Hey Douglas, Yeni Türkü ve Umut Kuzey’in açılış konserleriyle başlayacak. Festivalde Melek Mosso, Cem Adrian, Pamela, Ceza ve Ezhel başta olmak üzere çok sayıda sanatçı sevenleriyle buluşacak.
TRAKYA FESTİVALİ
Sahilde müzik ziyafeti
Trakya insanının neşeli ve renkli yönleriyle birleşen Trakya Festivali, 19-22 Temmuz arasında düzenlenecek. Edirne Erikli sahilinde Gökhan Türkmen, Seksendört, Can Bonomo, Kalben, Bulutsuzluk Özlemi ve Aylin Aslım gibi sanatçılar sahneye çıkacak. Festival, İstanbul’a sadece 264 kilometre uzaklıkta!
KUŞADASI GENÇLİK FESTİVALİ
Yıldızlar geçidi
Geçtiğimiz yıl 90 bin müzikseveri ağırlayarak rekor kıran Kuşadası Gençlik Festivali bu yıl 11-15 Temmuz arasında gerçekleşecek. 5 gün boyunca, 2 ana sahnede aralarında Moğollar, Teoman, Ceza, Şebnem Ferah, Seksendört, Feridun Düzağaç, Selda Bağcan, Emre Aydın ve Athena’nın da bulunduğu 55 sanatçı ve grup sahne alacak.
SANATÇILAR NE DİYOR?
Seksendört’ün vokalisti Tuna Velibaşoğlu: Yabancılar da katılmalı
Festival kültürünün iyice gelişmesi heyecan verici. Temennimiz uluslararası sanatçıların da festivallere adapte edilip yabancı turistlerin de misafir edilebilmesi. Böylece sahil kentlerinde yapılan organizasyonlar, uluslararası cazibe merkezleri haline dönüşebilir.
Pamela Spence: Rock müzik hep var olacak
Umut Kuzey’in kurduğu ekip güzel işlere imza atmaya başladı. Underground (yeraltı) diyeceğimiz şarkıcıların milyonlarca dinleyicisi var. Rock müzik bir ara etkisini yitirmiş gibi görünse de değişik türlerle birlikte hep var olacak. Festivaller, rock müziği ileriye taşıyor.
Pinhani’nin vokalisti Sinan Kaynakçı: Anadolu’da ihtiyaç vardı
Festivaller artık sadece İstanbul’da değil Samsun, Eskişehir, Trakya bölgesi olmak üzere pek çok farklı noktada da düzenleniyor. Anadolu insanının buna çok ihtiyacı vardı. Her organizasyonun İstanbul’da olması ülkenin geri kalanının gelişimini engelliyordu.
Şarkıcı ve organizatör Umut Kuzey: Hedef 1.5 milyon genç!
Festivallerin teknik şartlarını ve içeriğini uluslararası standartlara ulaştırmaya dikkat ediyoruz. Senenin geri kalanında düzenleyeceğimiz festivallerde 1.5 milyon genci ağırlamayı hedefliyoruz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.