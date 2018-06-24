MİLYONFEST DALAMAN

4 günlük eğlence

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Milyonfest Dalaman, 2-5 Ağustos tarihleri arasında Dalaman’da gerçekleşecek. 4 günlük festival, Hey Douglas, Yeni Türkü ve Umut Kuzey’in açılış konserleriyle başlayacak. Festivalde Melek Mosso, Cem Adrian, Pamela, Ceza ve Ezhel başta olmak üzere çok sayıda sanatçı sevenleriyle buluşacak.



TRAKYA FESTİVALİ

Sahilde müzik ziyafeti

Trakya insanının neşeli ve renkli yönleriyle birleşen Trakya Festivali, 19-22 Temmuz arasında düzenlenecek. Edirne Erikli sahilinde Gökhan Türkmen, Seksendört, Can Bonomo, Kalben, Bulutsuzluk Özlemi ve Aylin Aslım gibi sanatçılar sahneye çıkacak. Festival, İstanbul’a sadece 264 kilometre uzaklıkta!



KUŞADASI GENÇLİK FESTİVALİ

Yıldızlar geçidi

Geçtiğimiz yıl 90 bin müzikseveri ağırlayarak rekor kıran Kuşadası Gençlik Festivali bu yıl 11-15 Temmuz arasında gerçekleşecek. 5 gün boyunca, 2 ana sahnede aralarında Moğollar, Teoman, Ceza, Şebnem Ferah, Seksendört, Feridun Düzağaç, Selda Bağcan, Emre Aydın ve Athena’nın da bulunduğu 55 sanatçı ve grup sahne alacak.

SANATÇILAR NE DİYOR?

Seksendört’ün vokalisti Tuna Velibaşoğlu: Yabancılar da katılmalı

Festival kültürünün iyice gelişmesi heyecan verici. Temennimiz uluslararası sanatçıların da festivallere adapte edilip yabancı turistlerin de misafir edilebilmesi. Böylece sahil kentlerinde yapılan organizasyonlar, uluslararası cazibe merkezleri haline dönüşebilir.

Pamela Spence: Rock müzik hep var olacak

Umut Kuzey’in kurduğu ekip güzel işlere imza atmaya başladı. Underground (yeraltı) diyeceğimiz şarkıcıların milyonlarca dinleyicisi var. Rock müzik bir ara etkisini yitirmiş gibi görünse de değişik türlerle birlikte hep var olacak. Festivaller, rock müziği ileriye taşıyor.

Pinhani’nin vokalisti Sinan Kaynakçı: Anadolu’da ihtiyaç vardı

Festivaller artık sadece İstanbul’da değil Samsun, Eskişehir, Trakya bölgesi olmak üzere pek çok farklı noktada da düzenleniyor. Anadolu insanının buna çok ihtiyacı vardı. Her organizasyonun İstanbul’da olması ülkenin geri kalanının gelişimini engelliyordu.

Şarkıcı ve organizatör Umut Kuzey: Hedef 1.5 milyon genç!

Festivallerin teknik şartlarını ve içeriğini uluslararası standartlara ulaştırmaya dikkat ediyoruz. Senenin geri kalanında düzenleyeceğimiz festivallerde 1.5 milyon genci ağırlamayı hedefliyoruz.