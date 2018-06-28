186 gr konserve siyah barbunya = 200 kalori: Barbunyaları, içerisine biraz soğan ve maydanozla piyaz yapıp tüketebilirsiniz. Bol sumak ve kırmızı biber katmayı unutmayın.
224 gr muz = 200 kalori: Dilimlediğiniz muzların üzerine biraz kakao dökerek tatlandırabilirsiniz.
90 gr kepekli ekmek = 200 kalori: Yaklaşık 4 dilim ekmeğe denk gelen 90 gr kepekli ekmek iki öğününüze eşlik edebilir. Ya da dereotlu beyaz peynirli tost ile sadece 160 kalori alabilirsiniz.
125 gr avokado = 200 kalori: Avokadoyu, içerisine sarımsak, zeytinyağı, limon ve biraz tuz koyarak mükemmel bir salata haline getirebilirsiniz.
72 gr baget ekmek = 200 kalori: 72 gr uzunca bir baget ekmeğinin yaklaşık çeyreği sayılsa da bir sandviç için ideal.
1110 gr kiraz domates = 200 kalori: İkiye kesip üzerine kekik, karabiber çok az tuz ve zeytinyağı gezdirerek enfes bir salata yapabilirsiniz.
533 gr kavun = 200 kalori: Sadece peynirle bile mükemmel bir alternatif...
351 gr armut = 200 kalori: Armut hem şekeri az hem lif bakımından zengin üstüne üstlük doyurucu olan meyvelerimizden. Armudu dilimleyip üzerine biraz zencefil ve portakal suyu dökerek enfes bir atıştırmalık haline getirebilirsiniz.
357 gr konserve bezelye = 200 kalori: Bezelyenin içine biraz dereotu doğrayıp yoğurtla karıştırabilirsiniz.
102 gr konserve ton balığı = 200 kalori: Ton balığını biraz limon suyu ve karabiber ile marine edip bir dilim çavdar ekmeği ile tüketebilirsiniz.
150 gr yumurta = 200 kalori: Yumurtayı ister haşlayın, ister çırpıp enfes bir omlet yapın.
740 gr renkli biber = 200 kalori: Aslında tek başına bile yeterince güzel bir atıştırmalık olan renkli biberleri biraz karabiber ve tuz ile lezzetlendirebilirsiniz.
690 gr brüksel lahanası = 200 kalori: Az miktarda zeytinyağı, soya sosu, karabiber ve biberiye ile marine edip fırında pişirebilirsiniz.
290 gr kırmızı üzüm = 200 kalori: Yazın en tatlı meyvelerinden olan üzümü isterseniz bir kase yoğurt ve tam tahıllı mısır gevreği ile mükemmel bir kahvaltıya dönüştürebilirsiniz.
909 gr mantar = 200 kalori: Mantarın içine kepek ekmek kırıntılarını baharatla karıştırıp doldurup fırında pişirirseniz hem hafif hem de lezzetli bir atıştırmalık elde etmiş olursunuz.
308 gr konserve mısır = 200 kalori: Çok az tereyağı, sarımsak ve kırmızı biber ile bir tavada çevrilen mısır tam da ağzınıza göre...
444 gr mandalina = 200 kalori: Kış mevsiminin en sevileni mandalinayı tek başına tüketebilir sağlıklı bir ara öğün yapabilirsiniz.
475 gr kırmızı soğan = 200 kalori: Soğanları ince ince kıyıp tuz ile iyice ovun, acısı çıkan soğanlara bol sumak pul biber ve ince kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.
328 gr kivi = 200 kalori: İster sadece doğrayıp yiyin ister üzerine biraz portakal suyu döküp yiyin.
588 gr brokoli = 200 kalori: İsterseniz haşlayıp üzerine biraz tuz, zeytinyağı ve limon dökerek yiyebilirsiniz. Ya da porsiyon başına 180 kalori olan brokoli kroket de yiyebilirsiniz. Bir diğer seçenek porsiyon başına 136 kalori alacağınız brokoli çorbası.
145 gr haşlanmış makarna = 200 kalori: İsterseniz makarnanın üzerine bir miktar baharat ve yoğurt koyarak enfes bir atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.
606 gr çilek = 200 kalori: Tek başına bile mükemmel bir atıştırmalık olan çileği yoğurda bulayıp dondurarak da tüketebilirsiniz.
1430 gr göbek marul = 200 kalori: Salataların vazgeçilmezi çıtır çıtır göbek marulun neredeyse 1,5 kilosu ancak 200 kalori ediyor. Gönül rahatlığı ile enfes salatalar yapabilirsiniz. Ya da yaprakların içine biraz peynir ve çörek otu koyup sarabilirsiniz.
66 gr sosis = 200 kalori: Biraz salça ve baharat ile salçalı sosis yapabilirsiniz. Ya da bir orta boy sosisli sandviç sadece 234 kalori.
204 gr hindi füme = 200 kalori: Kahvaltılarda yumurtanın yanına alternatif olabilir. Aynı zamanda üzerine bir miktar karabiber içerisine lor peyniri ile fırına verebilirsiniz.
570 gr bebek havuç = 200 kalori: Havuç hem leziz hem sağlıklı yiyeceklerden sadece biri...
1000 gr kabak = 200 kalori: Kabakları ince ince doğrayıp soya sosu, zeytinyağı, karabiber ve biberiye ile lezzetlendirip fırında pişirebilirsiniz.
385 gr elma = 200 kalori: Elmanın üzerine biraz tarçın ve limon suyu dökerek harika bir atıştırmalık haline getirebilirsiniz.
1425 gr sap kereviz = 200 kalori: İsterseniz yoğurtlu ve baharatlı bir sos yaparak kerevizleri sos ile yiyebilirsiniz.
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