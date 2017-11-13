Futbolseverler, merakla bu akşam oynanacak olan futbol maçlarını araştırıyor. İnternet üzerinde "hangi maç hangi kanalda?" ve "bugün hangi maçlar var?" aramalarını yapan vatandaşlar, oynanacak maçları araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
2018 Dünya Kupası Elemeleri play-off karşılaşmasında İtalya, saat 22:45'te İsveç'i konuk edecek. İlk maçta İsveç, İtalya'yı 1-0 yenmişti ve bugün oynanacak maça avantajlı gelen taraf olmuştu. Saat 22:45'te başlayacak olan karşılaşma San Siro Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadele ülkemizde TV 8,5 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Öte yandan hazırlık maçlarında da Gürcistan saat 17:00'de Belarus ile, Ermenistan saat 17:00'da Güney Kıbrıs ile, Türkiye A Milli Futbol Takımımız saat 20:30'da Arnavutluk ile, Kosova saat 21:30'da Letonya ile ve 22:45'te Polonya, Meksika ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye - Arnavutluk maçı saat 20:30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele FOX TV ile S Sport kanallarından yayınlanacak. Diğer maçları ülkemizde yayınlayan bir yayıncı kuruluş bulunmamaktadır.
Öte yandan gece 01:00'de Chapecoense, Santos'u konuk edecek. Aynı zamanda İspanya 2. Lig karşılaşmasında da Cadiz saat 23:00'de Reus Deportiu ile karşılaşacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.