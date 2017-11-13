Futbolseverler, merakla bu akşam oynanacak olan futbol maçlarını araştırıyor. İnternet üzerinde "hangi maç hangi kanalda?" ve "bugün hangi maçlar var?" aramalarını yapan vatandaşlar, oynanacak maçları araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, MAÇLAR HANGİ KANALDA?

2018 Dünya Kupası Elemeleri play-off karşılaşmasında İtalya, saat 22:45'te İsveç'i konuk edecek. İlk maçta İsveç, İtalya'yı 1-0 yenmişti ve bugün oynanacak maça avantajlı gelen taraf olmuştu. Saat 22:45'te başlayacak olan karşılaşma San Siro Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadele ülkemizde TV 8,5 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Öte yandan hazırlık maçlarında da Gürcistan saat 17:00'de Belarus ile, Ermenistan saat 17:00'da Güney Kıbrıs ile, Türkiye A Milli Futbol Takımımız saat 20:30'da Arnavutluk ile, Kosova saat 21:30'da Letonya ile ve 22:45'te Polonya, Meksika ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Arnavutluk maçı saat 20:30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele FOX TV ile S Sport kanallarından yayınlanacak. Diğer maçları ülkemizde yayınlayan bir yayıncı kuruluş bulunmamaktadır.

Öte yandan gece 01:00'de Chapecoense, Santos'u konuk edecek. Aynı zamanda İspanya 2. Lig karşılaşmasında da Cadiz saat 23:00'de Reus Deportiu ile karşılaşacak.

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