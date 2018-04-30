İslam dininde önemli ve mübarek günler arasında yer alan kandil günleri, yapılan ibadetler ve edilen dualar ile idrak edilmektedir. Bu özel günler, müminlerin Allah'tan işledikleri günahlar için af dilemesi ve sevap kazanmaları için oldukça büyük önem taşıyor. Peki bugün kandil mi? Bugün ne kandili? İşte detaylar...

BUGÜN KANDİL Mİ? BUGÜN HANGİ KANDİL?

İslam dininde büyük önemi bulunan Berat Kandili, bereketli ve feyizli bir gece olan Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlarla bilinmektedir.

İslam alemi, bugün Berat Kandili'ni çeşitli ibadetler ve dualarla idrak edecek. Müminler bu geceyi ibadet ve taatle geçirerek günahlarını affettirecek ve aynı zamanda sevap kazanacak.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olan Berat Gecesi için İslam dini peygamberi Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim."

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Berat kelimesi, Arapça'da 'temize çıkma' anlamına gelir. Şaban ayının içinde yer alan Berat Kandili, bu ayın 15. gecesinde (14. günü 15. güne bağlayan gece) idrak edilmektedir. İslamiyete göre kulların bilmesi mümkün olmayan şeyleri Allah’ın bilmesi ve bunu kayıtlara geçmesi Berat gecesinde olmaktadır. O günü ibadetle geçiren kişilerin dualarının kabul olacağı ve günahlarının af olacağı pek çok ayet ve hadiste açıkça belirtilmiştir.

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